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Vatandaşlarda çölyak farkındalığı oluşturmak amacıyla geçtiğimiz Perşembe günü açılan ve yarın saat 22.00’ye kadar açık kalacak olan standı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Barış, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya Akbıyık, Beyaz Ay Derneği Başkanı Dr. Neslihan Hüsülüoğulları, Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Asistanı Dr. Aysen Ustaömer, Hısımlar Un sahibi İlhan Abuhanoğlu, Kıbrıs’ta çölyaklılara rehberlik eden Fidan Çağlar Güden ve ailesi, çok sayıda dernek üyesi ve vatandaşlar ziyaret etti.

Derneğe ait Glutensiz Mutfakta imal ettiği ürünlerin de sergilediği stantta “Schar, Mayalıhane, Elisa Gold, Nam Un, Naturpy, Sofra Un ve Dr. Gluten” gibi glütensiz ürün imalatında kendini geliştirmiş saygın firmaların desteği ile temin edilen glütensiz yiyeceklerin tanıtımı yapıldı.

Dernek Başkanı Fatma Müjgan Demir, Başkan Yardımcıları Hacer Kesici ve Uzm. Dr. Mustafa Azak, misafirleriyle ilgilenerek glütensiz yiyecek ikramlarında bulundular.