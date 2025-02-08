Ziyarette Çağlar’a çölyak hastalığı, Çorum Çölyak Derneği’nin faaliyetleri ve glutensiz diyet hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Demir, “Okullarda ve pansiyonlarda yer alan çölyaklı çocuklarımızın sorunları ve çözüm yolları hakkında konuştuk. Özellikle okul kantinlerinde glütensiz ürünlerin yer almasını istedik. Okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerimiz için çölyak farkındalık çalışmaları yapmaya karar verdik. 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’ne yönelik programlar yapılması yönünde fikir birliğine vardık. Bize büyük ilgi gösterip çok samimi davranan kıymetli müdürümüze teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çağlar ise Çorum Çölyak Derneği’nin faaliyetlerine destek olacaklarını, çölyaklı öğrencilerin sağlığı için yapılabilecek çalışmaları yürüteceklerini söyledi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK