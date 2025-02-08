Merkezde, acil sağlık çalışanlarına yönelik çeşitli eğitimler yer alıyor. Bu eğitimler arasında Temel Eğitim, Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği, Çocuklarda İleri Yaşam Desteği, Travma İleri Yaşam Desteği, Ambulans Sürüş Güvenliği, Adli Vakalarda Maddi Delil Eğitimi ve daha fazlası bulunuyor. Eğitimler teorik ve uygulamalı olarak sunulmakta olup, simülasyon salonları ve ambulans maketi gibi gerçek olaylara dayalı uygulama alanları mevcut.

Eğitim salonlarında katılımcılar, gerçek insan modeline benzeyen maketler ve robotik sistemler üzerinden acil sağlık hizmetleri deneyimi kazanacak.

61 SAĞLIK ÇALIŞANINA EĞİTİM VERİLDİ

Ocak ayında, 61 acil sağlık hizmetleri çalışanı, bu eğitimlere katıldı. Aynı dönemde vatandaşlara yönelik 107 kişiye yetki belgeli ilk yardım eğitimi de düzenlendi. Eğitimler öncelikle Çorum’daki sağlık çalışanlarına verilecek, ancak talep edilmesi durumunda çevre iller için de eğitimler düzenlenebilecek.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ