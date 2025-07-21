“Glutensiz Karne Şenliği” adıyla düzenlenen etkinlikte, karne heyecanı yaşayan çölyaklı çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi. Organizasyona; Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Genel Meclisi Üyesi Meryem Demir, TOÇ BİR-SEN İl Başkanı Arzu Özkader, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ferhat Yıldız, Çorum Valiliği Proje Birimi Ziraat Mühendisi Bayram Hamgir, Kızılay Şube Başkanı Mustafa Bilgin ve Kızılay Kadın Kolları Başkanı Fatma Paşaoğlu da katıldı.

Lemzi Çöplü ve Meryem Demir, yaptığı konuşmada katılımcıları selamlayarak çocuklara başarı diledi.

Çorum Belediyesi’nin teknik destek verdiği etkinlikte, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli çocuklarla çeşitli spor branşlarını tanıtarak oyunlar oynadı. Kızılay gönüllüleri ise palyaço ve prenses kostümleriyle sahneye çıkarak eğlenceli anlar yaşattı.

Etkinlikte glutensiz beslenmek zorunda olan bireyler için özel menü hazırlandı. Karve Glütensiz Erişte ile yapılan çorba, kıyma sote, pilav, salata, helva ve içeceklerden oluşan menü, misafirlere ikram edildi. Başarılı öğrencilere madalya takdim edilerek motivasyonları artırıldı.

AZAK: “GLUTENSİZ YAŞAM

DAYANIŞMAYLA GÜÇLENİR”

Çölyak Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, konuşmasında, “Glutensiz yaşam sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda dayanışma ve farkındalık alanıdır. Bu tür etkinliklerle çölyaklı bireylerin sosyal hayata aktif katılımını teşvik ediyoruz” dedi.

Organizasyona katkı sağlayan tüm kurum ve gönüllülere teşekkür eden Azak, çocukların mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu vurguladı.

Etkinlik, hem çölyak farkındalığını artırdı hem de toplumsal birlik duygusunu güçlendirdi.

Muhabir: Haber Merkezi