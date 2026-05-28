Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış nedeniyle 15 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu. Yetkililer yağış anında yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Çorum da bu illerden biri.

Çorum’da bugün ve yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, bugün Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevreleri, İç Ege ve Göller Bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yer yer yerel kuvvetli olması beklendiğini, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini açıkladı.