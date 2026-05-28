Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Kula köyünde etkili olan yoğun yağış nedeniyle Delice Çayı’nın debisi yükseldi, taşkın sonucu çeltik tarlaları ile bazı ahırları su bastı.

Alınan bilgiye göre, Kula köyünden geçen Delice Çayı, bölgede etkili olan sağanak yağışın ardından taştı. Taşkın nedeniyle köyde bulunan çeltik tarlaları, bahçeler ve bazı ahırlar sular altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin ahırlara dolan suyun tahliyesine yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Köylüler de kendi imkanlarıyla hayvanların zarar görmemesi için önlem aldı.

Ahır sahibi İsmet Altuntaş, taşkının kısa sürede etkili olduğunu belirterek, suyun ahırlara kadar ulaştığını ve tahliye çalışmalarının devam ettiğini söyledi.