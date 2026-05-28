Kurban Bayramının 2. günü Valilik bahçesinde düzenlenen ve il protokolü ve Çorum halkının katılımıyla gerçekleşen bayramlaşma törenine katılım üst düzeyde oldu. Şehrin tüm renklerini buluşturan bayramlaşma töreninde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Bayramlaşmaya Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu, meslek örgütü ve kamu kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, bayram duasının okunmasıyla devam etti.

Törenin devamında bir konuşma yapan Vali Ali Çalgan, bayramların manevi duygularımızın en yoğun yaşandığı zamanlar olduğunu söyledi.

Hem sevinci hem hem şükürü hem de empatiyi bir arada yaşamamız gerektiğini vurgulayan Çalgan, bu bayramı bayram gibi yaşayamayanlar için empati yapılması gerektiğini belirterek, "Sorumluluklarımızı hatırlamalıyız. Varsa aramızda dargınlıklar, küslükler bunları sonlandırmalıyız." diye konuştu.

Konuşmasında Çorum FK'nın şampiyonluğuna da değinen Çalgan, şunları söyledi: "Süper lige yükselme başarısı gösteren Çorum FK'yi tebrik ediyorum, hemşehrilerimize ve taraftarlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Çalgan, tüm Çorumluların ve Müslüman aleminin bayramlarını kutladı.



ÇİFTE BAYRAM

Başkan Aşgın, vatandaşların bayramını kutladı.

Çorum'da çifte bayram yaşandığını belirten Aşgın, "Çorum olarak bu bayram başka bir coşkumuz var. Bu bayram bir başka sevincimiz mutluluğumuz var. Kurulduğu 59 yıl öncesinde konulan hedefe hamdolsun Çorum FK'mız ulaştı. Huzurlarınızda bu başarıyı bize yaşatan önce Allah'a sonra ARCA yönetimine, teknik ekibe, futbolcularına en çok da Çorum taraftarımıza minnet ve şükranlarımızı ifade ediyorum." dedi.

Törende daha sonra protokol üyeleri, tüm katılımcılarla tek tek bayramlaşırken, program sırasında çeşitli ikramlarda bulunuldu, karşılıklı sohbetler edildi.