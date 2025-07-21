Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis Grubu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile makamında bir araya geldi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz ve CHP’li Belediye Meclis Üyelerini ağırladı. Nazik ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, kent gündemine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Aşgın, “Kıymetli Meclis Üyelerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi