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İstihdamın artırılması, iş arayanların mesleki niteliklerinin geliştirilmesi ve iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ), istihdama aracılık etmeye devam ediyor. ÇOKİŞ’te 596 kayıtlı firma ve 24.364 özgeçmiş kaydı bulunuyor. Çorum Belediyesi’nin önemli projelerinden birisi olan ÇOKİŞ bugüne kadar 2 bin 443 kişinin istihdamına aracılık yaptı.



İş arayanları uygun pozisyonlara yönlendiren ve işletmelerin iş gücü açığını gidermeye yönelik çalışmalarını sürdüren ÇOKİŞ, işçi adayları ve personel arayan firmalarla tek tek görüşen ÇOKİŞ ekibi, iş arayanla işvereni buluşturuyor.

ÇOKİŞ’in güncel ilanları arasında makine mühendisi, makine teknikeri, harita teknikeri, CNC operatörü, kaynakçı, satın alma, ön muhasebe, büro işçisi, beden işçiliği alanlarında personel alımı ilanları bulunuyor.

Ekonomide ve ihracatta Çorum’un Türkiye’nin parlayan yıldızı olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bizim şehrimiz sanayisi güçlü bir şehir. Bölgede en iyi organize sanayisine sahip ve ihracat rakamları en yüksek olan iliz. Bu açıdan Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi olarak yürüttüğümüz çalışmaları ilimizin ekonomik kalkınması açısından önemsiyoruz” dedi.



Başkan Aşgın, ÇOKİŞ’in kurulduğu günden bu yana toplam 2 bin 443 kişinin istihdam edilmesinde aracı olduğunu açıkladı. İstihdama önemli katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Aşgın, “Personel arayan işletmelerin ve iş arayanların başvurularını niteliklerine göre alıyoruz. İş arayanla işvereni buluşturuyoruz. Ayrıca açtığımız meslek kurslarıyla nitelikli iş gücü yetişmesine de ÇOKİŞ olarak katkı sağlamaya devam ediyoruz.” dedi.