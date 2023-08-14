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Ahlatcı Çorum FK Onursal Başkanı ve Milli Savunma Bakanlığı eski Bakan Yardımcısı, hemşehrimiz Muhsin Dere, sezonun ilk haftasında, deplasmanda alınan 3-0’lık Tuzlaspor galibiyeti üzerine kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

“Çok mutluyuz, gururluyuz” ifadelerini kullanan Muhsin Dere, yönetim, teknik heyet ve futbolcuları da tebrik etti.

Dere, paylaşımında “Çok mutluyuz, gururluyuz… Şehrimizin gözbebeği Ahlatcı Çorum FK’mız, 1. Lig’deki ilk maçımızda Tuzlaspor karşısında etkili bir oyun ortaya koyarak, 3-0 galip geldi. Takımımızı, yönetimimizi, teknik ekibimizi ve İstanbul’da futbolcularımızı yalnız bırakmayan muhteşem taraftarımızı yürekten kutluyorum.

Ne dersiniz, iyi başladık değil mi? Devam inşallah” ifadelerini kullandı.