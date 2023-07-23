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Bolu’da Çorum Time mikrofonlarına konuşan kaptan Murat Yıldırım, hazırlık kampının çok iyi gittiğini belirterek taraftara seslendi, Tecrüeli futbolcu, “Taraftarımız merak etmesin yeni sezonda çok iyi bir Çorum FK izleyecekler sahada" dedi. Açıklamasının devamında takımdaki herkesin çok istekli olduğuna da vurgu yapan Yıldırım, "11 Ağustos'ta başlayacak olan lige en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Yeni transferlerimiz oldu. Onlarla beraber daha da güçlendik.İnşallah lige iyi bir başlangıç yaparız. 56 yıl sonra çıkılan 1.Lig'de mutlaka kolay olmayacaktır. İnşallah geçen sene olduğu gibi taraftarımız yine stadı doldurur ve en iyi şekilde Çorum'u temsil ederiz.

Çorum FK olarak eski futbolculardan oluşan bir yönetimimiz var. Bu açıdan bakında takım olarak da iyi yönetildiğimizi düşünüyorum. Taraftarımız yeni sezonda çok farklı bir Çorum FK görecek. Her zaman kazanmak için oynayan bir takım olacağız. Şuan için hedef belirlemedik ilerleyen haftalarda takımın durumuna göre hedef koyacağız. Biz sahada mücadele eden futbolcular olarak hedef doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımız iyi bir Çorumspor sahada görecekler. Taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak. Yanımızda olmaya devam etsinler.

Yeni oyuncularımız katıldı. Onlarla birlikte çok iyi ortamımız oldu. Herkes birbiri ile çabuk kaynaştı. Bu kaynaşma sonunda başarı gelecektir" dedi.

Futbola devam etme kararı hakkında sorulan soruya da cevap veren kaptan Murat Yıldırım, "Futboldan insan kolay kolay kopamıyor. Benim bırakma nedenim ailevi sorunlardan dolayıydı. Ancak hem fiziksel ve hem zihinsel bir yıl daha oynayabileceğimi düşündüm. Bu yüzden 1 yıl daha devam etme kararı aldım. İnşallah taraftarımıza mahcup olmam" şeklinde konuştu.

