Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da sergilenen oyunu çocuklarla birlikte izledi. Yeşilay Şubesinin yapmış olduğu bu etkinlikleri önemsediklerini belirten Vali Dağlı, “Çocuklarımıza her türlü imkanı sunmak, onları güzel ve nezih bir hayata hazırlamak için tüm kurumlarımız ile birlikte el birliği içerisinde çalışmalara devam edeceğiz” dedi.



Programa Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Yeşilay Şube Başkanı Dr. Türker Ejder, Hitit Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları-Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurcan Baykam katıldı.