Sağlıkta şiddet yasasının önceki yıllarda Meclis’e geldiğini ancak AKP tarafından geri çekildiğini hatırlatan Tahtasız, görevini yapan doktora saldıran kişinin gerekli ve en ağır cezayı almasını beklediklerini ve süreci takip ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Dodurga da sağlık çalışanlarına karşı gerçekleştirilen saldırı ilk değil ne yazık ki son da olmayacaktır. Daha kısa bir süre önce İzmir’de sağlık çalışanlarına silahlı saldırı ve tehdit gerçekleşmişti. Sağlıkta şiddet, tıkanmış olan sağlık sisteminin siyasetçiler ve kamu yöneticilerinin tepkiyi kendilerinden uzak tutmak için yararlandıkları bir enstrümandır. Hükümet saldırıları adeta izlemekte caydırıcı önlemler almamaktadır. Sağlıkta dönüşüm projesinin foyası meydandadır.

Çünkü yeterli ve iyi hizmet alamayan hastalarla, hasta yakınlarıyla sağlık çalışanlarını karşı karşıya bırakmış, bilerek ve isteyerek sağlıkta şiddete zemin hazırlamıştır.

Bu ülkede her gün en az 80 beyaz kod verilen, son 10 yılda bildirilen 110 bin sağlıkta şiddet olayı rastlantı değildir, asla maruz görülemez, asla hiçbir bahanenin arkasına gizlenemez. Bir sağlık çalışanının dahi canına, malına zarar gelmeden acil önlemler alınmasını, sağlıkta şiddet yasasının bir an önce Meclis’e gelmesini bekliyoruz. Sağlığımızı emanet ettiğimiz kişilerin sağlıkları korunmalı ve can güvenceleri sağlanmalıdır. Dodurga’daki vahim olay için doktorumuza, yardımcı personeline, güvenlik görevlimize ve tüm sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

Tahtasız, olayla ilgili hastane başhekimini ve doktoru arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve yanınızdayız mesajı verdiğini de sözlerine ekledi.

Editör: HABER MERKEZİ