Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız, gerek Çorum’un temel problemleri, gerekse yarım kalan yatırımlarla ilgili mecliste konuşmalar yaparak, soru önergeleri vererek sürekli gündeme getirdiğini, sonuç alıncaya kadar da peşini bırakmayacağını söyledi.

Tahtasız, Çorum’un problemlerinin yanı sıra işsizlik, emeklilerin, memurların, esnafın yaşadığı sorunlar, toplumsal olaylar ve ülke gündemi ile ilgili de meclis kürsüsünden sık sık konuşmalar yapmanın gayreti içerisinde olduğunu belirtti.

MİLLETVEKİLLİĞİNİN BİRİNCİ YILINI DEĞERLENDİRDİ

Milletvekili Tahtasız, milletvekili olarak göreve başlamasının birinci yılında geniş kapsamlı basın toplantısı düzenleyerek, 1 yıllık çalışmalarını değerlendirdi.

İlk olarak ilçe başkanları, belediye başkanları ve parti yöneticileri ile birlikte Öz Diyarbakır Restaurant’ta kahvaltı programı düzenleyen Tahtasız, daha sonra parti binasında basın toplantısı yaparak çeşitli açıklamalarda bulundu.

Toplantıya; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, ilçe başkanları, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, eski il başkanları, bazı parti yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Tahtasız, “Genel Kurulda 56 kez söz alarak toplamda 121 dakika konuştum.

İlgili Bakanların da hazır bulunduğu Komisyon toplantılarında 5 kez söz alarak 28 dakika konuştum. Toplamda 149 dakika Çorum ilimizin sorunları ve ülke gündemi üzerine konuşmalar yaptım” dedi.

2 Haziran 2023’te yemin ederek göreve başladığı günden bu yana 123 soru önergesi verdiğinin altını çizen Tahtasız, “Verdiğimiz soru önergelerinde başta ilimizin sorunları olmak üzere ülke gündemine ilişkin meseleleri ele aldık.

Verdiğimiz soru önergelerimizin birçoğuna yanıt gelmedi. Bazı soru önergelerimize ise içeriği boş yanıtlar verildi. Ancak açıklayıcı yanıtlar verilen soru önergelerimize verilen cevapları kamuoyuyla paylaştık.

5 önemli konuda kanun teklifi verdim” ifadesini kullandı.

YARIM KALAN PROJELER

Çorum’un yarıl kalmış, bitme aşamasına gelmiş ancak kullanılmaya başlanmamış veya atıl durumda bırakılmış yatırımlarına da değinen Tahtasız, “22 yıllık iktidarlık döneminde Çorum halkını seçim vaatleri ile kandıran, başladığı projeleri göstermelik başlayıp sonunu getiremeyen, yarım kalan projelerle ülkeyi 800 milyon lira zarara uğratan, sürekli halkını ezen, beceriksiz, basiretsiz iktidar partisi bundan sonra Çorum halkını kandıramayacak. Yarım kalmış ve söz verilip tutulmayan tüm projelerin takipçisi, haksızlığa uğrayan halkımızın güçlü sesi olacağım” dedi.

Çorum Havalimanı Projesinin 1997 yılında durdurulduğunu, Kırıkkale - Çorum - Samsun Hızlı Tren Projesi’nin henüz hayata geçirilmediğini, Çorum Kuruçay Silimkent Toki Konutları, Çorum Devlet Hastanesi, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Güney Kampüsü, Polis Meslek Yüksek Okulu, Acemi Birliği, YİBO’ların açık cezaevi yapılması, Kırkdilim Tüneli, Hitit Üniversitesi Su Sporları ve Su Ürünleri Yerleşkesi , Eski Bahçelievler Karakolu konusunda verilen sözlerin tutulmadığını dile getiren Tahtasız, diğer yarım kalmış veya yerine getirilmemiş yatırımları ise şu şekilde sıraladı:

“-Çorum Merkezle-Mecitözü-Ortaköy-Osmancık,

-İskilip-Alaca'yı birbirine bağlayan bağlantı yolları,

-Gülabibey Mahallesi Yatılı Kız Yurdu Kuran Kursu,

-Kale Mahallesi Kentsel Dönüşüm sözü,

-Örükaya Kazısı,

-Sungurlu Huzurevi,

-Sungurlu TOKİ Projesi,

-İskilip - Oğuzlar Sahil Yolu,

-İskilip - Tosya Yolu,

-Boğazkale - Alaca - Ortaköy Turizm Yolu

-Çorum - Alaca Yolu

-Alaca - Çekerek Yolu

-Alacahöyük Arkeopark - 2018

-Ortaköy - Mecitözü Yolu

-Ortaköy - Doğan Mutlu Bölge Yatılı Okulu

-Çorum - Mecitözü - Amasya Yolu

-Sungurlu - Çankırı Yolu

-Dodurga-İskilip Yolu

-Kırankışla Barajı

-Eskiköy - Eşençay Sulama Göleti

-Obruk - Dutludere Tarımsal Sulama Kanalı

-Tımarlı 2 Sulama Projesi

-Şeyh Mustafa Sulama Göleti

-Harmancık Köyü Göleti

-İskilip Derekargın Göleti

-Oğuzlar Yağmurdere Göleti

-Boğazkale Emirler Göleti

-Diği Göleti

-Serban Köyü Göleti ve Tarımsal Sulama Kanalı

-Kargı Tosya Kızlaryolu Barajı

-Süreyya Bey Barajı

-Osmancık İçme Suyu ve Arıtma Tesisi

-Sungurlu Barajı Tarımsal Sulama Kanalı

-Uğurludağ - Başkışla Göleti ve Tarımsal Sulama Kanalı

-Çorum uzman doktor eksikliği”