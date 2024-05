Çorum halkının takdirleriyle CHP Çorum Milletvekili olarak seçilmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini belirten Tahtasız, “Gerek il başkanı olarak gerekse milletvekili olarak daima halkın içinde olmaya gayret ettim. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ilimizin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını, yarım kalmış onlarca yatırımı dile getirdim, çözüm aradım. Her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğim halk buluşmalarında parti ayrımı gözetmeksizin halkımızdan gelen taleplerin çözümü noktasına gayret gösterdim” dedi.

Bir yıllık süre zarfında 123 soru önergesi ve 5 kanun teklifi verdiğini, 56 genel kurul konuşması yaptığını, 5 komisyon toplantısı olmak üzere 149 dakika Çorum ve ülkenin gündemine dair söz aldığını kaydeden Tahtasız, “İlimizdeki hemen her davete icabet etmeye, çalan her telefonu açmaya gayret ettim.

Sizlerden oluşan vergilerle boğazımıza bir lokma giriyorsa o lokmanın hakkını vermek, halkın vekili olmak benim düsturum oldu.

Önümüzde 4 yıllık bir zaman dilimi daha var. Bu süreçte de aynı heyecan ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Çorumlu olmaktan ve Çorum’un milletvekili olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Tahtasız, Çorum’un çözüm bekleyen sorunları için çözülünceye dek yılmadan çalışacaklarını söyledi.

Tahtasız’ın CHP İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısına İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, Belediye Meclisi Grup Başkanı Aslan Kaya, Belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri, önceki dönem İl Başkanları Gazi Özkubat, Şengül Genç, Veli Yalçınkaya, Hasan Suvacı, Ümit Er, ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

