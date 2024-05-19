Milletvekili olarak seçilmesinin üzerinden 1 yıl geçmesi nedeniyle bir değerlendirme toplantısı yapan Milletvekili Tahtasız, emeklilere 10 bin lira gibi sefalet ücreti veren hükümetin bayram ikramiyesi olarak da sadece 3 bin lira vermesini eleştirerek, “Kurban bayramına bir aydan az var. Emekliye verilen 3 bin lira bayram ikramiyesi ile bırakın kurbanı, kurban hissesini 5 kilo kıyma alınabiliyor” dedi.

Tahtasız, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“TÜRKİYE’Yİ UÇURUMUN KENARINA SÜRÜKLEDİLER”

“22 yıl önce ‘3Y’yi (Yolsuzluk-Yoksulluk-Yasaklar) bitireceğiz’ diye iktidara geldiler bugün gelinen noktada yolsuzluk hiç olmadığı kadar yaygınlaştı. Sefalet endeksine göre Türkiye en sefil 10’ncu ülke oldu. Yasakları saymakla bitiremeyiz. Türkiye tam bir yasaklar ülkesi oldu.

Yine 22 yıl önce çay ve simit hesabı ile iktidara geldiler. Bugün emeklimizi bir çay ve simide muhtaç ettiler.

TÜİK, Tayyip’i Üzmeyen İstatistik Kurumuna dönüştü. Gerçekte 9 milyona dayanan işsiz sayısını, aylardır 3-3,5 milyon civarında açıklıyor. Gerçekte yüzde 127 olan enflasyon TÜİK e göre yüzde 69.

En düşük emekli maaşı 10 bin lira. Açlık sınırı 17.725 TL. Yoksulluk sınırı 57.736 TL. 16 milyon emekliyi açlığa mahkum ettiler. Emeklilerin büyük kısmı yeniden çalışıyor.

Asgari ücretlinin maaşı açlık sınırının altında. Ocak ayında asgari ücrete yapılan zam enflasyon karşısında eridi.

Kurban bayramına bir aydan az var. Emekliye verilen 3 bin lira bayram ikramiyesi ile bırakın kurbanı, kurban hissesini 5 kilo kıyma alınabiliyor.

Emekli ve gariban vatandaş sabah 5’lerde 6’larda ucuz et kuyruğunda bekliyor. Halk ekmek büfelerinin önündeki ucuz ekmek kuyrukları kilometreyi buluyor.

İtibardan tasarruf olmaz diyerek bin odalı sarayın yanında yazlık ayrı kılık ayrı iki ayrı saray daha yaptılar. Cumhurbaşkanlığı hangarına 13 özel uçak dizdiler.

Kamuda tasarruf dediler; Saray’ın Nisan ayı harcamaları geçen yıla göre 8 kat arttı. Günde 53 milyon 466 bin lira. Saatte 2 milyon 227 bin lira. Dakikada 37 bin 129 lira harcandı.

Halkın sırtına ise dakikada 14 milyon 290 bin lira vergi yüklediler.

Kamudaki makam araçlarının sayısı bu dönemde 120 bini aştı. Dünya devi Almanya’daki makam aracı sayısı ise 20 bin.

Açıklanan tasarruf tedbirleriyle 200 milyar tasarruf edilecek. Sadece 2024 yılı bütçesinde; 2 trilyon 200 milyar lira vergi alacağından vazgeçildi.

5’li çetenin, İliç’teki gibi yabancı madencilerin milyarlık vergi borçlarını affettiler.

Göreve geldiklerinde 2002 yılında bizim dönemimizde atanamayan öğretmen olmayacak sınav olmayacak demişlerdi. Atanamayan öğretmen sayısı o zaman 68 bindi. Şimdi atanamayan öğretmen sayısı 1 milyonu aştı. Mülakat kaldırılacak demişlerdi geçen gün Resmi gazetede mülakatların kapsamını yayınladılar.

Esnafa 7200 prim gün sözü verdiler. Seçimin üzerinden 1 yıl geçti ağızlarına dahi almadılar.

Çırak ve staj mağdurlarını, kademeli emeklilik mağdurlarını perişan ettiler. Dinlemiyorlar bile.

Sağlıkçılar, ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri yıllardır atama bekliyor.

Sağlıkta devrim yaptık dediler hastanelerden randevu dahi bulmak imkansız hale geldi.

İthalata dayalı politikalar yüzünden Kanada mercimeği yiyoruz, Srilanka çayı içiyoruz. Angus eti yiyoruz.

Çiftçi üretime küstü. Çiftçi sayımız yüzde 55 azaldı. Ekilen arazi ise 3.7 milyon hektar düştü. Köylerde yaş ortalaması 58. Çiftçinin bankalara borcu 700 milyarı aştı.

Kanun uygulansaydı 2024 yılında çiftçiye 411 milyar destek ödemesi yapılacaktı. Ama sadece 95.5 milyar ödendi.”

Editör: Haber Merkezi