TBMM’ye seçilmesinin 1. yılını değerlendirdiği basın toplantısında konuşan Tahtasız, hızlı trenle ilgili 3 kez soru önergesi verdiğini kaydederek, “Seçim öncesinde Ulaştırma Bakanı 2024’de hızlı tren ihalesinin yapılacağını açıklamıştı. Ben de en son verdiğim önergede ihalenin 2024’ün hangi ayında yapılacağını sormuştum. Bakanlığın cevabında ihale tarihine yer verilmezken, 2029’de bitirileceği söylendi. Hızlı tren maalesef 2029’da da gelmeyecek” dedi.

Havaalanı konusunda ise Çorumluya Merzifon’un gösterildiğini belirten Tahtasız, “Soru önergeme verdikleri yanıtta, ‘Merzifon Havaalanı 65 kilometre uzaklıkta’ denilerek Çorum’un havaalanı talebinin rafa kaldırıldığını öğrendik. AKP’nin gündeminde Çorum havaalanı yok” ifadelerini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ