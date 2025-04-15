Ziyaret sırasında otizmli öğrencilerle bir araya gelen Ahlatcı, onlara çeşitli hediyeler takdim ederek vakit geçirdi. Öğrencilerin gözlerindeki sevgi ve içten tebessümler, ziyaretin en anlamlı anları arasında yer aldı.

Ziyaret sırasında okul müdürü ve öğretmenlerle de bir araya gelen Ahlatcı, özel eğitim alanındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve öğretmenlerin özverili çalışmalarına teşekkür ederek, “Özel öğrencilerimizin ailelerine bu süreçte fedakârca destekleri için hepsine minnettarız.

Otizmin farkındayız, onların yanındayız ve her zaman da yanında olmaya devam edeceğiz. Özel çocuklarımızın bağımsız olarak hayatlarına devam etmeleri, toplumla iç içe yaşamaları için eğitim süreçleri çok kıymetli ve çok değerlidir ve en önemlisi de sevgiyle yaklaşıldığında, tüm engellerin anlamını yitirdiğini bir kez daha gördük” dedi.

Ziyarette Ahlatcı’ya Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar eşlik etti. Bu anlamlı buluşma, özel gereksinimli bireylerin topluma kazandırılması ve onların yanında olunması gerektiği mesajını bir kez daha vurguladı.

Editör: SELDA FINDIK