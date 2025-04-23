Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ); 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve Sinop illerinde özel bir proje ile kutladı. Sürdürülebilirlik ilkesiyle doğal ahşaptan üretilen oyuncak sepetli araçlar, minik kalplerle buluştu. Kurumsal sorumluluğun bir yansıması olarak geliştirilen proje kapsamında, saha faaliyetlerinde yaygın olarak kullanılan sepetli araçların oyuncakları özel olarak ürettirildi. Çocukların çok dikkatini çeken bu oyuncaklar, yalnızca birer hediye değil; çocuklara erken yaşta çevre bilinci kazandırmak, hayal güçlerini desteklemek ve onlara ilham olmak amacıyla tasarlandı. Doğal ve sade tasarımlarıyla öne çıkan bu araçlar; tamamlayıcı stickerlarla çocukların hayal gücünü ve oyun kurma becerilerini destekliyor. Ayrıca çevre dostu malzemeler kullanılarak üretilen bu oyuncaklar, çocukların sağlığı ve güvenliği ön planda tutularak geliştirildi.

BAYRAM COŞKUSUNU EN UZAK NOKTALARA TAŞIDILAR

Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve Sinop illerinde görev yapan saha ekipleri, bu anlamlı günde kırsal bölgelerde yaşayan çocuklara doğrudan ulaştı. Her bir oyuncak, saha ekipleri tarafından çocuklara teslim edildi. Şehir merkezlerinden uzak noktalardaki çocuklar da bu sayede 23 Nisan'ın neşesini doyasıya yaşadı. Sepetli araçların hangi alanlarda ve nasıl kullanıldığını merakla öğrenen çocuklar, elektrik dağıtım sektörüne dair ilk farkındalıklarını kazanırken, gelecekteki meslek seçimlerine dair ilk adımlarını attı.

Editör: İHA AJANS