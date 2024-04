23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Afacan, “Bugün, Türkiye'nin en anlamlı ve sevgi dolu günlerinden biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiş, demokrasinin ve egemenliğin tüm millete ait olduğunu simgeleyen bir bayramdır” dedi.

Çorum Eczacı Odası olarak çocukların sağlığı ve mutluluğu için gereken her türlü desteği sağlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını kaydeden Afacan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, Çocuk Bayramı vesilesiyle tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor ve onların gelecekteki başarıları için elimizden gelen her şeyi yapmaya söz veriyoruz. Sağlıklı bir gelecek inşa etmek için, onların eğitimine, sağlığına ve mutluluğuna her zaman öncelik veriyoruz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, bu özel günde sevgi, barış ve umut dolu bir gelecek diliyoruz.”

Editör: HABER MERKEZİ