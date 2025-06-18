Boğazkale Kaymakamlığı’nca yürütülen “Mutlu Çocuklar Mutlu Yarınlar” projesi kapsamında, ilçe merkezi ve köylerinden gelen çocuklar için Çorum’da paintball oyunu etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, çocukların takım ruhunu geliştirmesi ve sosyal bağlarını güçlendirmesi amacıyla yapıldı. Paintball oyununun ardından öğrencilere seslenen Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, “Çocuklarımızla birlikte takım ruhu temalı bir gezi programı icra ederek birlik ve beraberliğin güçlendirilip güzel vakit geçirmelerini amaçladık” ifadelerini kullandı.

Proje ile çocukların sosyal gelişimine katkı sağlanması hedeflendi.

Editör: SELDA FINDIK