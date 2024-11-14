Çorum Belediyesi Kültür-Sanat etkinlikleri kapsamında çocuklar için müzikal düzenledi.

Murat Altınok’un yazıp yönettiği çocuk müzikali “Oyuncak Hikâyesi”, 2 seans olarak çocukların beğenisine sunuldu.

Devlet Tiyatrosu Salonu’nda sahnelenen oyunu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da çocuklarla birlikte izledi.

Çocukların ara tatilini daha eğlenceli geçirmesini hedeflediklerini belirten Aşgın, oyun sonrası Murat Altınok ve ekibini tebrik etti.

Editör: HABER MERKEZİ