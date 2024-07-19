Özel bir firma tarafından önceki akşam Çorum Ticaret ve Sanayi Odası yanında bulunan alana açılan lunapark 30 gün süreyle açık kalacak.

Çocukların ve yetişkinlerin eğlenceli vakit geçirdiği lunaparkta; balerin, ranger, kamikaze, çarpışan oto, gondol, dönme dolap, helikopter, yer treni, balon, zıpzıp, havuz, güneş, kanguru, askılı jeep, elma kurdu ve trambolin gibi eğlenceli oyun grupları yer alıyor.

Ayrıca lunapark alanında tekstil ürünleri, ev araç-gereçleri, yiyecek, içecek ve hediyelik eşya satışlarının yapıldığı stantlar bulunuyor.

Editör: HABER MERKEZİ