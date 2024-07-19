20 Temmuz’un Türkiye’nin son yüzyıllık tarihi açısından anlamlı bir tarih olduğunu kaydeden Güher, “Ülkemizin ve milletimizin milli benlik ruhunu yansıtan bu gün; küresel emperyalizmin dayatmalarına, ambargolara, katliamlara, sömürüye, işgale karşı bir direnişin; Şanlı Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıldönümüdür. Kıbrıs Türk’üne yönelik insanlık dışı katliamlara son veren ve Ada'ya barış, güven ve huzuru getiren Kıbrıs Barış Harekâtı aynı zamanda milletimizin son 300 yılda (Millî Mücadele hâricinde) batılılara karşı kazandığı tek zafer olarak tarihe geçmiştir. Bu harekât ile ülkemiz adanın güneyinde bulunan Rum Kesiminin düşmanlık faaliyetleri ve Türk varlığına son verme çabalarına karşı askeri müdahalede bulunarak; aziz milletimizin şahsiyetli duruşunu ortaya koymuştur” dedi.

Türkiye’nin iç ve dış politika meselelerinde şahsiyetli ve ilkeli bir duruş sergilemenin Saadet Partisi’nin de en temel prensiplerinden olduğunu anımsatan Güher, “Bu prensipler çerçevesinde, geçmişte hükümet ortağı olarak Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın kararlılığı ve çabasıyla başlatılan Kıbrıs Barış Harekâtında, Milli Görüş hareketi olarak ortaya koyduğumuz kararlı duruşun, günümüz dış politikamızda da aynı kararlılıkla devam ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ