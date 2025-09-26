(Filistin’de savaş devam etmektedir)

Bir çocuk tanıyorum…

Gözleri… masmavi.

Sadece mutluluk dolu… minicik yüreği.

Sadece sevgi dolu… küçücük yüreği.

Yüzündeki kırışıklarda…

Gülücükler açan,

Mutluluklar ışıldayan…

Mavi gözlerinde…

Çocuklar tanıyorum…

Kocaman… dünyada.

Verebildiğimiz… sahte mutluluğu…

Yaşatabilsek gönüllerinde… çocuklara…

Kocaman olur… küçücük yürekleri.

Küçük olsa da bu dünya…

Büyür!

Yeter ki onların küçük yürekleri…

Kocaman olur… gözlerinin renkleriyle.

Ağlamasın dediğimiz çocukları…

Sadece sözde dilediğimiz temennilerde bırakmadan…

Hayallerini kırmadan,

Rüyalarını bulandırmadan,

Umutlarını yok etmeden…

Büyütelim…

Küçük olan yüreklerini.

Yeter ki çocuklar…

Ağlamasın.

Ağlamasın bütün çocuklar!

Kırsınlar çemberleri…

Demirden de olsa!

Bilsinler ki onlar…

Biz çocuğuz!

Gördükleri hüzünleri…

Çiçek tarlası saysınlar,

Gördükleri çileleri…

Cennet bahçesi saysınlar!

Yeter ki çocuklar…

Ağlamasın.

Bırakalım…

Dünyayı tertemiz onlara.

Kendilerine yeni cennet yaratsınlar…

Yeni bir vatan yapsınlar kendilerine.

Yeter ki çocuklar…

Ağlamasın, gülsünler.

Hayal kursunlar…

Yalanda olsa!

Baba, anne olsunlar… oyunlarında.

Sesleri yükselsin dört bir yandan:

“Biz çocuğuz… Biz geleceğiz!” diye.

Koşup oynasınlar…

Kırlarda, bayırlarda!

Karanlıkları…

Aydınlığa çevirsinler kendilerince…

Ellerimizden tutsunlar…

Bize umut olsunlar.

Yeter ki çocuklar…

Ağlamasın.

Ninniler, şarkılar söyleyelim onlara…

Keder dolmasın!

Mavi gözleri… ışık saçsınlar!

Sevgi dolsun…

Minicik yüzleri gülücük atsınlar.

Bize umut, sevgi olsunlar…

Duygu olsunlar.

Yeter ki çocuklar…

Ağlamasın.

Yüce dağlarda…

Su olup çağlasınlar… Gürül gürül!

Ormanlarda…

Çam olup coşsunlar… Dal budak salsınlar!

Kırlarda kelebek olup uçsunlar…

Özgürce… hürce!

Gönüllerde sevgi olup büyüsünler…

Mutluluk ilhamı olsunlar!

Yeter ki çocuklar…

Ağlamasın!

Biz çocuğuz!

Diyebilsinler haykırarak.

Biz geleceğiz!

Diyebilsinler bağırarak.

Biz bilmeyiz savaşı!

Diyebilsinler… gülüşleriyle.

Biz bilmeyiz kötülüğü!

Diyebilsinler… gözleriyle.

Biz… evet, biz çocuğuz!

Diyebilsinler… duruşlarıyla.

Yeter ki çocuklar…

Ağlamasın.