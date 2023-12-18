Alınan bilgiye göre, A.Y.Z.(20) ile B.T.P.(16), dövme sildirme işlemleri ile ilgili konuşmak üzere Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde bulunan bir çocuk parkında buluştu.



Bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.T.P., yanında taşıdığı bıçakla A.Y.Z.’yi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna aldığı 2 bıçak darbesi ile yaralanan A.Y.Z., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Acil müdahaleye alınan yaralı hayati tehlikesi nedeni ile yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Olayın şüphelisi polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.