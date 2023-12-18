Alınan bilgiye göre, A.Y.Z.(20) ile B.T.P.(16), dövme sildirme işlemleri ile ilgili konuşmak üzere Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde bulunan bir çocuk parkında buluştu.

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Bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.T.P., yanında taşıdığı bıçakla A.Y.Z.’yi bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Sobadan zehirlenen 1 kişi yoğun bakımda Sobadan zehirlenen 1 kişi yoğun bakımda

Vücuduna aldığı 2 bıçak darbesi ile yaralanan A.Y.Z., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Acil müdahaleye alınan yaralı hayati tehlikesi nedeni ile yoğun bakım servisine kaldırıldı.
Olayın şüphelisi polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Sobadan zehirlenen 1 kişi yoğun bakımda Sobadan zehirlenen 1 kişi yoğun bakımda