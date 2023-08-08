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Golcü transferi için girişimlerini hızlandıran Ahlatcı Çorum FK’nın, Türkiye’de daha önce Fenerbahçe, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor’da oynayan Papiss Cisse ile yapılan görüşmeden olumlu sonuç alamadığı belirtildi.

Geçen sezonu Fransa’nın Amiens SC takımında geçiren ve Senegalli golcü ile anlaşma sağlanamaması üzerine alternatif oyunculara yönelen Çorum FK’nın Portekizli Rafael Guimaraes Lopez’i gündemine aldığı öğrenildi. En son AEK Larnaca’da oynayan 32 yaşındaki golcü futbolcu ile ön görüşme yapıldığı ve henüz bir sonuca varılamadığı bilgisine ulaşıldı.