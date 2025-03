Cumhur İttifakı’nın bir ortağı olarak bu süreci dikkatle takip ettiklerini ifade eden MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, “MHP olarak, tespiti devam eden hata ve usulsüzlüklerin sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz” dedi.

Çorum Belediyesi tarafından yapılan suç duyurusu sonrasında başlatılan soruşturmanın çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Çıplak, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında şunları dile getirdi: “Yapı ruhsatı talepleri ve projelerde yapılan statik hesap değişiklikleri, yalnızca Çorum’u değil, ülkemizin inşaat sektöründeki güvenlik endişelerini de gündeme getirmiştir. Bu tür hileli uygulamalar, hem halkımızın güvenliğini tehlikeye atmakta hem de ülke ekonomisine zarar vermektedir. Bu bağlamda, sorumluların yasal süreçler çerçevesinde cezalarını çekmeleri gerekmektedir.

Ancak bu olayın daha da dikkat çekici bir boyutu, söz konusu mühendis tarafından yapılan hatalı projelerin yalnızca Çorum'da değil, CHP yönetimindeki birçok ilde de yapılmış olmasıdır. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Hatay, Kırşehir, Muğla ve Tekirdağ gibi büyük şehirlerde de projeler hazırlayan bu mühendis, ciddi güvenlik açıklarına yol açan usulsüzlüklerin öncüsü olmuştur. Bu noktada, CHP’li belediyelerin sorumluluğu büyük önem taşımaktadır.

Çorum Belediyesi bu tür hileli uygulamaları ortaya çıkararak sorumlulara karşı hukuki süreci başlatmışken, CHP’li belediyeler bu usulsüz projeleri denetlediler mi? Bu projeler üzerinde gerekli titizlik ve özen gösterildi mi? Bu soruların cevabı, diğer illerde yaşanabilecek olası felaketlerin önlenmesi için büyük bir önem taşımaktadır. CHP’li belediyelerin, kamu güvenliği açısından projelere daha fazla özen göstermeleri ve gereken denetimleri sağlamaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Kamu vicdanını rahatlatmak için adaletin her yerde ve herkese eşit şekilde uygulanması şarttır. Çorum Belediyesi’nin göstermiş olduğu ‘suçluların tespit edilmesi ve cezalandırması’ hassasiyetini, CHP'li belediyelerden de beklemek en doğal hakkımızdır.

MHP olarak, Çorum Belediye Başkanlığı ile iş birliği içinde bu süreci dikkatle takip ettik ve belediyenin her adımında gerekli araştırmalarını gözlemlemekteyiz. MHP Belediye Meclis üyelerimiz, ilk andan itibaren tavrını net olarak koymuş ve usulsüzlüklerin ortaya çıkmasında kararlılığına şahit olmuş ve belediyemizle koordineli bir şekilde çalışarak sürecin şeffaf ve adaletli bir şekilde ilerlemesini temin etmiştir. Bu tür olayların önüne geçebilmek için hem teknik, hem de hukuki anlamda üzerimize düşeni yerine getirmeye devam edeceğiz.

Son olarak, bu tür usulsüzlüklerin bir daha yaşanmaması için tüm belediyelere ve ilgili kurumlara çağrımızı yineliyoruz: Denetim mekanizmaları güçlendirilmeli, mühendislik ve inşaat süreçlerinde hiçbir usulsüzlük barındırılmamalıdır. Kamu güvenliği her şeyin önündedir ve bu konuda hiçbir taviz verilemez. Cumhur İttifakı olarak, konunun tarafsız ve vatandaşlarımızın yararına çözülmesi için gereken her şeyi yapacağız.”

Editör: Haber Merkezi