AFAD tarafından gerçekleştirilen kampanya, bölgedeki zor durumdaki insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere vatandaşların zekat bağışlarıyla destekleniyor.

AFAD'ın resmi açıklamasında, Filistin Gazze halkının yaşadığı zorlukları hafifletmek ve insani yardımları arttırmak amacıyla bu kampanyanın düzenlendiği belirtildi. Kampanya çerçevesinde bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar için özel olarak "Filistin Gazze Zekat" hesapları oluşturuldu.

Bağışta bulunmak isteyenler, SMS aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde destek sağlayabiliyor. Vatandaşlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne girerek "Gazze", "Filistin" veya "Zekat" anahtar kelimelerinden herhangi birini yazıp 1866'ya kısa mesaj göndererek kampanyaya katılabiliyor.

AFAD tarafından toplanan bağışların, Gazze bölgesinde yaşayan halkın acil ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı ifade edildi. Gıda, sağlık hizmetleri, barınma ve diğer insani ihtiyaçların giderilmesinde bu yardımların önemli bir rol oynayacağı vurgulandı.

Gazze halkının içinde bulunduğu zorlu koşullar, insani yardımın önemini bir kez daha ortaya koyuyor. AFAD tarafından başlatılan bu kampanya, Türkiye halkının duyarlılığını gösterirken, ihtiyaç sahibi kişilere ulaşma ve insani değerleri yaşatma konusunda büyük bir fırsat sunuyor.

AFAD, dünyanın birçok noktasında olduğu gibi Filistin Gazze bölgesinde de daha önce çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunmuş, özellikle insani krizlerin yoğunlaştığı dönemlerde bölge halkına destek sağlamıştır. Bu kampanyayla AFAD, bir kez daha dayanışma ve yardımlaşma kültürünün güçlenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Editör: HABER MERKEZİ