MHP İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı nedeni ile 18 Haziran 2024 günü bayramlaşma programı düzenlendi. Bayramlaşma etkinliğine Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Osmancık Belediye Başkan Vekili Ahmet Özoğul, Türk Büro Sen Genel Başkan Yardımcısı Sami Çam, Türkiye Kamu-Sen İl Başkanı Selim Aydın, Belediye Başkan Yardımcıları, Çorum Ülkü Ocağı yöneticileri, MHP İl, İlçe, Merkez İlçe Teşkilat yöneticileri, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri ile partililer katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teşkilatlara yolladığı mesajın okunması ile başlayan programda diğer konuşmalarda hem başta Filistin olmak üzere dünyanın tüm coğrafyalarındaki mazlumlar hatırlanırken, birlik beraberliğin önemine de değinilerek Cumhur İttifakı’nın ülke için gerekliliği anlatıldı.



Daha sonra Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere kürsüye gelerek katılımcıları selamlayıp bayramlarını kutladı. Daha sonra söz alan Cumhur İttifakı Çorum Belediye Başkanı Aşgın da tüm katılımcıların, Çorumluların ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Cumhur İttifakı birlikteliğinin çok önemli olduğunu “Biriz ve beraberiz” sözleri ile açıklayarak “Gazze, Filistin ve Doğu Türkistan’da zulüm devam ederken, sırf Müslüman oldukları için zulme uğrayanlar için Türkiye Cumhuriyeti güçlü olmak zorundadır” diyen Başkan Aşgın, şer odaklarını ancak birlikte yenebileceğimizi vurguladı.

“Cumhur İttifakı birlikteliği gelecek için önemlidir” diye sözlerini sürdüren Aşgın, tarihten aldıkları misyonla devletimizi ve milletimizi çok daha güçlü olarak ileriye taşıdıklarını söyledi. Belediye Başkanı Aşgın bayramların önemine de değinerek tüm Çorum halkının ve İslam aleminin bayramını kutladı.

“Bugün Doğu Türkistan'da Filistin'de insan haklarının yok sayıldığı, barış, huzur, refah ve istikrarın özleminin çekildiği bir dönemde, oyun oynaması gereken çocukların katledildiği, gelinlik giymesi gereken kızlarımızın vahşice öldürüldüğü, içecek suları olmayan, yiyecek yemekleri olmayan, hastanelere bomba atan bütün savaş kurallarını çiğneyen ve bunları seyreden dünyadan medeniyet vaazı hürriyet vaadi dinleyecek vaktimiz yoktur” diyerek Filistin’de işgalin biran önce durması gerektiğini vurgulayan MHP İl Başkanı Çıplak da tüm Çorumluların bayramını kutladı.



Filistin’de yaşananların bizlere devlet, millet ve vatan olmanın, birbirimize sıkı sıkıya bağlı olmamız gerektiğini daha çok hatırlattığını anlatan Mehmet İhsan Çıplak: “Ülkemizde yaşanan ekonomik güçlüklerin üstesinden Allah'ın izniyle gelinecektir. Bunun için Cumhur ittifakının bir üyesi olarak MHP taşın altına gövdesini koymuştur. Bizler de Çorum'da başta Cumhur ittifakı Belediyesi olmak üzere diğer belediyelerimizle üretken belediyecilik anlayışı ile ayırmadan ayrıştırmadan memleketimize doğru projelerle hizmet etmeye devam edeceğiz. İl Genel Meclisi üyelerimiz ile birlikte Çorum'da öncelik olarak gördüğümüz tarımsal sulama konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Milletvekilimiz MHP Genel Sekreter Yardımcımız Vahit Kayacı ile birlikte Çorum'umuza hizmet etmek için gece gündüz çalıştığımızı belirtmek isterim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aşgın, Çıplak ve MHP’li Belediye Başkanları salondakilerle bayramlaştı.