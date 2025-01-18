Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Ocak Pazar günü Malatya temsilcisi Arapgirspor ile Malatyaspor arasında oynanacak olan Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3.Grup 16.hafta maçını Çorum bölgesi hakemlerinden Nuriye Çınar Bal yönetecek. Malatya Arapgir İlçe Stadı’nda saat 13.00’de başlayacak maçta Çınar’ın yardımcılıklarını Yozgat bölgesinden Eren Şahin ile Mustafa Başol Sorgunlu yapacak. Yine Çorum bölgesinden A.Enes Gökgüney ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.

Editör: RIFAT KARA