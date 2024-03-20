Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Minikler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler B Jimnastik İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğinin ilk günün A kategorisi müsabakaları yapılırken, ikinci gününde ise B kategorisi müsabakaları gerçekleşti. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği jimnastik gösterileri sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

B minik kızlar: 1.Nisan Şabanoğlu (Özel Çorum Pınar Koleji), 2.Defne Gül (Şehit Onu Bakbak İlkokulu), 3.Öykü Yıldırım (Bahçelievler İlkokulu), 4.Deniz Demircioğlu (Özek Çorum Bilgi Koleji)

B minik erkekler: 1.Kutay Mete Biçer (Adnan Menderes İlkokulu), 2.Ozan Emir Tüzün (Şehit Onur Bakbak İlkokulu), 3.Cemal Erkin Bakar (TED Koleji), 4.Emir Aygün (Mevlana İlkokulu)

B yıldız kızlar: 1.Duru Özçiftçi (Özel Pınar Koleji), 2.Nehir Belis Kuzu (Özel Pınar Koleji), 3.Edanur Tırlak (Bahçelievler Salim Akaydın), 4.Mira Yıldırım (Özel Çorum Bahçeşehir)

B genç kızlar: 1.İlke Erk (İnönü Anadolu Lisesi), 2.Ezgi Feryel Aslan (Spor Lisesi), 3.Zülal Kuş (Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi), 4.Şükran Mina Ertan (Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi)

Ferdi müsabakalar sonunda oluşan genel puanlama sonrası takımlar sıralamasında ise B minik kızlarda Şehit Onur Bakbak İlkokulu birinci, Bahçelievler İlkokulu ikinci, İsmail Kakaç İlkokulu ise üçüncü oldu. B minik erkeklerde ise Atatürk İlkokulu birincilik kürsüsüne çıkarken, Dodurga Mustafa Kemal Ortaokulu ise ikinci olarak tamamladı. B yıldız kızlarda Özel Pınar Koleji, B genç kızlarda ise Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi birinci olan okullar oldular.

Gösteriler sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya, okullara ise kupaları takdim edildi.