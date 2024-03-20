Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler (kız-erkek) Masa Tenisi İl Birinciliği sona erdi. Çorum yeni Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalar sonunda kızlarda Alaca Ortaokulu, erkeklerde ise 23 Nisan Ortaokulu şampiyon oldu. Kızlarda ikincilik kürsüsüne Alaca Fatih Ortaokulu, üçüncülük kürsüsüne ise Osmancık Meliha-Rıfat Gobel Ortaokulu çıkarken, Alaca Sakarya Ortaokulu ise dördüncü oldu. Erkeklerde ise Bayat temsilcisi Ömer Mülazım Ortaokulu ikinci, Alaca Fatih Ortaokulu üçüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, öğrencilere ise madalyaları verildi.

Editör: RIFAT KARA