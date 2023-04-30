Cildiye (Dermatoloji) Uzmanı Dr. Mehmet Ali Bozok, Özel Elitpark Hastanesi’nde hizmet vermeye başladı. “Sağlıkta en iyisi” anlayışını benimseyen Elitpark, böylelikle güçlü uzman hekim kadrosunu daha da güçlendirdi.

1968 Kayseri doğumlu olan ve Tıp Fakültesi öğrenimini Erciyes’te, ihtisasını Ege Üniversitesi’nde yapan Dr. Bozok, Ege’de pek çok hastanede görev yaptı.

Dr. Bozok, cilt, mantar hastalıkları , ergenlik sivilceleri (akne) , sedef hastalığı, her türlü egzamalar , cilt enfeksiyon hastalıkları, cilt alerjileri (ürtiker) tanı ve tedavileri ile Çorumluların hizmetinde. (Haber Merkezi)



