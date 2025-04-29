Yeni uygulama sayesinde hastalar, sabah saatlerinde muayene sıralarını kiosk cihazları üzerinden alabilecek. Cihazlar saat 07.30 itibarıyla hizmet vermeye başlayacak. Her vatandaş yalnızca bir kişi adına sıra alabilecek; işlemlerde yeni kimlik kartı kullanımı zorunlu olacak. Kiosklar, polikliniklerin ana girişlerine kolay erişilebilir ve görünür alanlara yerleştirildi.

“AMAÇ, ERİŞİLEBİLİR VE ADİL SAĞLIK HİZMETİ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması yönünde çok yönlü çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Kiosk sisteminin, hasta kabul süreçlerinin dijitalleşmesi ve poliklinik hizmetlerinin kurumsal yapıya kavuşturulması adına önemli bir adım olduğunu ifade eden Komut, “Bu sistem sayesinde hem muayene kapasitesi artacak hem de işlemler daha hızlı ve verimli yürütülecek” dedi.

Hastaların kiosk cihazlarını kullanırken hazırlanan bilgilendirici yönergeleri takip etmelerinin ve görevli personelin yönlendirmelerine dikkat etmelerinin önemine dikkat çeken Komut, sistemin ihtiyaçlara göre geliştirileceğini vurgulayarak, tüm hastalara acil şifalar diledi.

Editör: NURDAN AKBAŞ