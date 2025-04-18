Çorum’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanacak.

Çorum Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin yaşatılıp gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla “Çiğdem Aşı Şenliği ve Geleneksel Çocuk Oyunları” etkinliği düzenlenecek.

23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 14.30’da Çorum Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenecek.

Geleneksel çocuk oyunları etkinliği sonrası saat 15.30’da ise Çorum Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel düzenlenen Çocuk Şenliği ile bayram coşkusu devam edecek.

Editör: HABER MERKEZİ