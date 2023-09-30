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Şehre kazandırdığı alt yapı sayesinde aşırı yağışlarda sel baskını ve geri tepmelerin önüne geçerek Çorumlulara daha konforlu bir yaşam sağlayan Çorum Belediyesi alt yapı yatırımlarına devam ediyor. Çevreyolu Akşemseddin Kavşağı yanında altyapı çalışması yapan Çorum Belediyesi ekipleri, 1800 metrelik yağmur suyu hattının yapımında sona yaklaştı.

Yine menfez altından geçecek olan bağlantı yolu üzerinde yağmur suyu hattı çalışmalarının sürdüğünü belirten Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; “1000’lik borularla dereye kadar 1800 metrelik yağmur suyu şebekesi döşenerek şehir altyapısını güçlendiriyoruz.” dedi.