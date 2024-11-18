İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce Çorum Ziraat Odası ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından kentteki çiftçilerin daha iyi şartlarda üretim yapabilmelerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan "Yemde Birlik Gücü Projesi" ve Zirai Mücadelede İHA Kullanımı Projesi" hayata geçirildi.

DOKAP'ın yüzde 70 hibe desteği sağladığı proje kapsamında 11 milyon liraya temin edilen kombine silaj rulo balya makinesi ve 1 milyon 868 bin lira yüzde 60 hibe destekli zirai insansız hava aracı, törenle sahiplerine teslim edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, tarımsal verimliliğin artırılması noktasında önemli bir adım attıklarını söyledi.



Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir de 2 yıl önce görülen aşırı yağışlar nedeniyle çiftçinin ilaçlama yapmak için araziye girememesinden ötürü zirai insansız hava aracı temin etmek üzere proje hazırladıklarını bildirdi.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ise yeni alınanla birlikte 5 balya makinesine sahip olduklarını, çiftçilere yerine de zamanında hizmet verdiklerini kaydetti.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur da konuşmalarında, makinelerin çiftçilere hayırlı olmasını temenni etti.

Programa ayrıca Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Ceviz Üreticileri Birliği Başkanı Oğuz Hantal, Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Necati Gül, Toç Bir-Sen Şube Başkanı Arzu Özkader ile çok sayıda çiftçi de katıldı.