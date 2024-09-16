Birçok çiftçinin üretimini yaptığı ve besicilikte vazgeçilmez hale gelen mısır silajına, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya sahip çıktı.

Üreticilerin ürünlerini yok pahasına ellerinden almaya çalışanlara karşı, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, mısır silajının kilo fiyatını en üst seviyeden alarak çiftçi ve üreticiyi memnun etti.

Mecitözü’nde, çiftçinin emeğini ucuza kapatmaya çalışan kişi ve kurumlara karşı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’mim belirlediği alım fiyatı, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Ekonomik zorluklar, mazot, gübre ve tohum gibi maliyetlerin arttığı bu süreçte, üreticilerin emeğine değer veren Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’ya övgü ve teşekkürler yağdı.

Çiftçiler ise, emeğin karşılığını veren herkese minnettar olduklarını ifade ettiler.

Editör: HABER MERKEZİ