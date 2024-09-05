Çorum’un Mecitözü İlçesi Çayköy Köyü’nde son derece kaliteli, lezzetli, aroması yüksek çiçek bamyası üretiliyor.

Bamyası ile meşhur olan Çayköy, üretimde zirvedeki yerini alacağa benziyor. 60 hanelik Çayköy’de tüm aileler bamya üretiyor. Çiçek bamyasının üretildiği köyde Sultaniye ve kara bamya cinslerine önem veriliyor.

HEM TAZE, HEM DE

KURUSU SATILIYOR

Ürettikleri bamyaları hem taze, hem de ipe dizilmiş ve kurutulmuş olarak satan Çayköy halkı, ihtiyaç fazlası ürünlerini Mecitözü sebze pazarı başta olmak üzere çeşitli pazar ve marketlerde tüketici ile buluşturuyor.

Mecitözü Dernekleri Federasyonu Başkanı, aynı zamanda Öz Bölgesi Köyleri Dernek Başkanı Ömer Aydoğdu, bamya üreticilerini tarlada ziyaret ederek, üretim durumu hakkında bilgi aldı.

Aydoğdu, Öz Bölgesi olarak bilinen 12 köyde meyve ve sebze üretiminin önem taşıdığını dile getirerek Çayköy ve Doğla Köylerinin ise bamyası ile meşhur olduğunu söyledi.

Çayköy Muhtarı Alaattin Ayan ile Şerife Ayan ve İsmail Ayan adlı üreticiler, köyde domates, biber, salatalık, mısır, pancar, fasulye, patates, kavun-karpuz, soğan gibi sebzelerin ağırlıklı olarak yetiştiğini, bamyanın ise yaygın olarak üretildiğini söyledi.

ÜRETMESİ ZAHMETLİ

ANCAK SAĞLIK DOSTU

Bamyayı “çiçek bamya” olarak her gün tarladan topladıklarını, bir kısmını taze olarak, bir kısmını da kurutulmuş olarak pazarladıklarını anlatan üreticiler, bamyanın üretmesi zor ve zahmetli bir ürün olduğunu, ancak sağlık açısından son derece faydalı, sık sık tüketilmesi gereken bir gıda olduğunu dile getirdi.

Editör: HABER MERKEZİ