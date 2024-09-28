Bakan Yumaklı, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Gaziantep’te hayvan çiftliğini ziyaret etti.

Burada gazetecilere konuşan Bakan Yumaklı, Gaziantep'in tarım açısından önemli bir şehir olduğunu söyledi. 1 Ocak itibarıyla 5 yıllık bir hayvancılık yol haritası açıkladıklarını belirten Bakan Yumaklı, şunları kaydetti: "Vermiş olduğumuz desteklerimiz devam ediyor. Bugün itibarıyla 2 milyar 900 milyonluk bir destek ödemesi, buzağı desteklemeleri ve diğer desteklemeler başta olmak üzere üreticilerimizin hesabına yatmış olacak. Buradan da üreticilerimize duyurmuş olalım. Bugün itibarıyla 2 milyar 900 milyon liralık destek ödemeleri üreticilerimizin hesaplarına yatmış olacak. Hem Gaziantep şehrini ve girişimcimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Kendilerinin bu örnek uygulamalarının ülkemizdeki diğer girişimcilere, diğer üreticilere bir hedef olarak konmasını özellikle diliyorum. Hayvan hastalıklarıyla mücadeleyi çok önemsediğimizin tekraren altını çizeyim. Dolayısıyla 17 Eylül'den başlayan şap aşılamasının 1 ay süreceğini ve bunda da Türkiye'deki bütün üreticilerimizin hayvanlarını aşılamakla alakalı bu süreç içinde işlemlerini yaptırmalarını özellikle kendilerinden istirham ediyorum."

" 117 ÜLKEYE TOHUM

İHRAÇ EDEN ÜLKEYİZ"

Şahinbey Belediyesinin gübre ve tohum dağıtımı törenine katılan Bakan Yumaklı, yaptığı konuşmada, tohumdaki yerlilik oranının yüzde 97 olduğunu söyledi.

Bakan Yumaklı, şöyle konuştu: "Dünyanın 117 ülkesine tohum ihraç eden bir ülkeyiz. O doğru bilinen yanlışlar ya da yanlış bilinen doğrulardan artık hepimizin uzaklaşması gerekir. Bu konu nedense temcit pilavı gibi pişirilip pişirilip önümüze geliyor. Türkiye'nin tohum anlamında, tohumculuk anlamında hiçbir problemi yoktur. Bundan sonraki dönemde de inşallah millilik oranımızı çok daha ilerilere götürerek bu konuda dünyada pozisyonumuzu, yerimizi kuvvetlendirmiş olacağız. Gübre konusunda son 22 yılda 89 milyar liralık destek verdik."

“SÖZLEŞMELİ ÜRETİM VE ÜRETİM

PLANLAMASI ÇOK ÇOK ÖNEMLİ”

Gaziantep'te belediyelerin tarıma önemli destekler verdiğini dile getiren Yumaklı, Bakanlığının desteklerinin yanında bunların da önemli olduğunu vurguladı.

Belediyelerin fıstık alımında çiftçilere de önemli destekler sağladığını anlatan Bakan Yumaklı, şunları söyledi: "Türkiye'nin tarımsal üretimiyle alakalı 2022 sonundaki üretimi 129 milyon tondu, 2023 yılında 139 milyon tona yükseldi. Bunu çok daha ilerilere taşımak bütün amacımız, bütün gayemiz ve sorun yaşamamak için ben buradan tekraren altını çizerek söyleyeyim: Üretim planlaması çok önemli, sözleşmeli üretim çok önemli. Başta buzağı destekleri ve bitkisel ürün sigorta destekleri konusunda 2 milyar 900 milyon liranın üreticilerimizin hesaplarına bugün itibarıyla yatırılacağının da haberini buradan vermek istiyorum."

Daha sonra Büyükşehir Belediyesinin mazot dağıtım törenine katılan Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin çalışmalarını hızla sürdürdüğünü, çiftçilere verilen desteklerin önemli olduğunu söyledi.

Bakan Yumaklı, şöyle konuştu: "Artık bu seneden itibaren 165 kalemde değil üç başlığa indirdiğimiz desteklerimizle beraber mazotunun tamamını hangi ürünü üretiyorsa gübresinin de yarısını verecek şekilde planladık. İnşallah biz yerel yönetimlerimizle el ele, omuz omuza sizlerin üretmesi için üretimden sofraya kadar giden süreçte bütün aşamaları hep birlikte organize edeceğiz, destekleyeceğiz. Gaziantep gibi Türkiye tarımının çok önemli bir ilinde bugün bütün paydaşlarımızla, bütün taraflarla bir arada olmaktan hakikaten memnuniyet duyuyorum."

Gaziantep'te Türkiye'ye örnek olacak projelerin olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, kentte bitkisel ve hayvansal üretim konusunda önemli çiftliklerin olduğunu ifade etti.

Bakan Yumaklı, şunları kaydetti: "Türkiye'mizin gıdasını güvence altına alan bütün illerimize, 7/24 onların emrine amade bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin gıda arz güvenliğiyle alakalı ter döken emek veren gayret sarf eden kimler varsa satıcısına, yerel yönetiminden ilgili bütün birimlerine kadar kimler gayret gösteriyorsa teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından çiftçilere sembolik olarak Çiftçi Kart verildi.

Törene; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve ilgililer katıldı.

Editör: AA AJANS