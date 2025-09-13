Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere 274 milyon 805 bin liralık tarımsal destek verileceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 203 milyon 726 bin 292 lira bireysel sulama desteği, 60 milyon 480 bin 474 lira kırsal kalkınma desteği, 5 milyon 195 bin 322 lira değerinde hububat, baklagil ve dane mısır desteği, 3 milyon 474 bin 158 lira değerinde sertifikalı fidan kullanım desteği ve 1 milyon 422 bin 564 lira değerinde yem bitkileri desteği, 281 bin 130 lira değerinde yağlı tohum bitkileri desteği ve 206 bin 51 lira mazot ve gübre desteği olmak üzere toplam 274 milyon 805 bin liralık çiftçilere destek verilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kaliteli, verimli, sürdürülebilir üretim için desteklerimizle çiftçilerimizin yanındayız. 274 milyon 805 bin TL tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Muhabir: İHA AJANS