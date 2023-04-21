Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın beraberlerinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu ile birlikte Ankara ve Samsun yolu üzerinde trafik görevinde bulunan Emniyet ve Jandarma personelini ayrı ayrı ziyaret ederek hem çalışmalarla ilgili bilgi aldı hem de bayramlarını kutladı.

Son iki yıldır denetimler sayesinde ilimizde bayram trafiğindeki kazaların sayısında ve can kayıplarında büyük ölçede azalma olduğunu dile getiren Vali Çiftçi ile Başkan Aşgın, emniyet kemeri kullanımının önemine bir kez daha değindiler.

Vali Çiftçi ile Başkan Aşgın daha sonra ise Belediye İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek hem çalışmalarla ilgili bilgi aldı hem de personelin bayramını kutladı.



(Volkan SINAYUÇ)