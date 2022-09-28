Vali Çiftçi, beraberinde Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile birlikte kulübü ziyaret etti. Ziyaret heyetini, Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, bazı yöneticiler ve kulüp personeli karşıladı. Başkan Oğuzhan Yalçın’dan kulübün ve takımın son durumuyla ilgili bilgi alan Vali Çiftçi, programının müsait olması durumunda iç sahadaki maçlara geldiğini ifade ederken, şampiyonluk yolunda başarı dileklerinde bulunup, Batman Petrol galibiyetiyle elde edilen liderlikten dolayı da tebriklerini dile getirdi. Başkan Oğuzhan Yalçın’dan kulüp veya takımla ilgili bir isteklerinin olup olmadığını da soran Vali Çiftçi, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’dan da Çorum Şehir Stadyumu’nun güvenliği ve eksikleri ile ilgili bilgi aldıktan sonra, eksiklerin giderilmesi talimatını verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ise, Vali Çiftçi’ye teşekkür etti.



(Hüseyin AŞKIN)

