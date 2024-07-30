Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Ahlatcı Çorum FK, bugünü çift antrenmanla geçirdi.

Kırmızı-siyahlı takım, teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde ilk antrenmanını tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda yaptı. Saat 11.00’de başlayan antrenmanda, sakatlıktan yeni çıkan Zargo Toure ve Atakan Cangöz’ün yanı sıra takıma geç katılan Thomas Verheydt ayrı çalıştılar. Kiralık olarak gönderilecekleri açıklanan Kerem Pala, Ali akkuş ve Batuhan Kuru’nun antrenmanda olmadıkları görüldü.

Isınma ile başlayan antrenman 5’e 2’nin ardından yarı sahada pasa dayalı oyunla devam etti. Yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenman yarı sahada 3 takımlı oyunla sona erdi.

Kırmızı-siyahlılar günün ikinci antrenmanını ise salonda yaptı. Tesislerdeki fitnes salonunda, saat 18.00’de başlayan antrenman ağırlık ve kuvvet çalışması şeklinde geçti.

2 Ağustos Cuma günü Süper Lig ekibi EMS Yapı Sivasspor’la sezon öncesi son hazırlık maçını oynayacak olan Ahlatcı Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına yarın da kendi tesislerinde devam edecek.