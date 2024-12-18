İyi Parti'nin hafta sonu bir düğün salonunda yapılan toplantısında, Genel Başkan korumalarının, yerel medya temsilcilerine sözlü ve fiziksel müdahalede bulunmalarını üzüntüyle karşıladığını belirten Faruk Cıdık, "Büyük bir özveriyle kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getiren basın emekçilerimize yönelik sergilenen bu nobran tutum hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu tür zorbalıklar, ülkemize iyilik getirmez. Böyle de iyi olunmaz." diye konuştu.

Saadet İl Başkanı Cıdık olaya ilişkin açıklamasında, basın özgürlüğünün önemine dikkat çekerek şu görüşleri dile getirdi:

"Tahammülsüzlük, özellikle siyasette asla karşılığı olmayan bir davranış biçimidir. Basın özgürlüğüne karşı sergilenen bu tür menfur müdahaleler, toplumsal gelişimimize büyük darbeler indirirken, en büyük tahribatı ise bulunduğu yapının kendisine açmaktadır. Üstelik siyaset arenasına 'İyi' olacakları sözüyle çıkan parti mensuplarının, gazeteci arkadaşlarımıza şiddet göstermeleri hiçbir biçimde kabul edilemez. Elbette birkaç kendini bilmezin haddini aşan bu çirkin tutumları, söz konusu partinin tüm teşkilatına mâl edilemez. Ancak yaşanan bu olay da hiçbir şekilde örtbas edilemez ve edilmemelidir. Saadet Partisi olarak olaydan duyduğumuz üzüntüyü bir kez daha ifade ederken, basın emekçisi kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve saldırıda bulunan kişileri esefle kınıyoruz.”

Editör: Haber Merkezi