Kanser hakkında yapılan farkındalık çalışmalarını önemsediklerini belirten Faruk Cıdık, KADER İl Başkanı Bekir Şahin'e teşekkür etti.

Öte yandan 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaşan Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, “Büyük bir emek ve fedakârlıkla görevini icra eden başta Gazze'deki kahraman doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlık emekçilerimizin, daha uygun koşullarda çalışmaları adına elimizdeki tüm imkânları seferber etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

Editör: HABER MERKEZİ