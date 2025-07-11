Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava, CHP avukatlarının talebi üzerine 15 Eylül'e ertelendi.

Davanın görüldüğü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesine başvuran davalı avukatı Çağlar Çağlayan, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapılacağını belirterek, 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Mahkeme, talebi makul bularak duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar verdi.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegelerin, kurultayların iptali istemiyle açtığı davanın 30 Haziran'daki celsesinde mahkeme, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 8 Eylül'e bırakmıştı.

DAVA ANKARA 26. ASLİYE CEZA

MAHKEMESİ'NDE GÖRÜLECEK

Öte yandan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin, 12 sanık hakkında açılan ve görevsizlik kararıyla gönderilen dosyayı karara bağlayarak, yargılamanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine hükmetti.

Yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında açılan davada Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, "görevsizlik kararı" vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini kararlaştırmıştı.

Mahkeme, sanıkların eylemlerinin "rüşvet" suçu kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğine, ayrıca sanıklardan Erkan Aydın'ın suç tarihlerinden önce üç kez milletvekili seçildiği için ilgili kanun gereği vekillerin görevde olduğu dönemde yaptıkları iddia edilen suçların ağır ceza mahkemesi yetki alanında olduğuna hükmetmişti.

Sanık avukatlarının dosyanın asliye ceza mahkemesinde görülmesine dair itirazını da reddeden Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, kararın düzeltilmesine yer olmadığına karar vererek, dosyayı değerlendirmesi için nöbetçi Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı incelemiş ve davanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesine hükmetmişti.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi de yeniden "görevsizlik" kararı vererek görev uyuşmazlığının giderilmesi için dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesine göndermişti.

Görev uyuşmazlığını karara bağlayan 5. Ceza Dairesi, görevsizlik kararının hukuki değerden yoksun olduğunu ve zımni görev uyuşmazlığından söz edilemeyeceğinden dosyanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince görülmesine karar verdi.

Muhabir: AA AJANS