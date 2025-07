Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre, 15 Haziran'da iki oturum halinde gerçekleştirilen sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda yapıldı.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

Bu yıl LGS merkezi sınavına başvuran 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin 963 bin 142'si sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,27 olarak gerçekleşti.

719 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Bununla birlikte, LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci 14 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 24 Temmuz Perşembe saat 17.00'ye kadar devam edecek. LGS yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI

TEKİN'DEN PAYLAŞIM

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının bugün açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Büyük bir heyecanla beklediğiniz LGS sonuçları bugün açıklandı. Bir yıl boyunca gösterdiğiniz özverili çalışmaların ve harcadığınız emeğin karşılığını nihayet aldınız. Unutmayın, bizim için her biriniz çok kıymetlisiniz. Şimdi, hak ettiğiniz dinlenmenin tadını çıkarma zamanı. Yaz tatilinin keyfini çıkarın, sevdiklerinizle güzel anılar biriktirin. Emeğinizin karşılığını en iyi şekilde almanızı dileğiyle."

TERCİH VE YERLEŞTİRME

KILAVUZU YAYIMLANDI

MEB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan "2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu"na göre, lise tercihleri 14-24 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre, tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla "Okul Başarı Puanı (OBP)" üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki "Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP)" üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

YEREL YERLEŞTİRME SÜRECİ

Yerel yerleştirme işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

TÜM ÖĞRENCİLER

TERCİH YAPACAK

Merkezi sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları gerekiyor. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler tercihte bulunamayacak.

Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.

İLK EKRAN YEREL YERLEŞTİRME İÇİN AÇILACAK

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek ve yerel yerleştirme tercihlerinde ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 5 okul tercih edebilecek.

Tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki yeşil renk, "Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları, mavi renk, "Komşu Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresine göre komşu kayıt alanında yer alan okulları, kırmızı renk, "Diğer" ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve komşu kayıt alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtecek.

NAKİLLER İKİ DÖNEM SÜRECEK

Yerleştirmelere esas nakiller, iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak, ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

DEPREMZEDELERE

POZİTİF AYRIMCILIK

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle olağanüstü hal kapsamındaki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler için ayrıcalık tanındı.

Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 1 ek kontenjan verilecek. Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas nakillerde (1 ve 2. nakil) ve sonraki tüm nakil işlemlerinde ek kontenjan kullanılmayacak.

Buna göre, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercihleri sırasında 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlamış oldukları illerde mevcut ortaöğretim kayıt alanlarına göre tercihte bulunabilecek. Ayrıca bu illerin dışındaki diğer illerde bulunan yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların tamamını ise "kayıt alanında" olarak tercih edebilecek.

Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, bulundukları il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan olup olmama durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI TERCİHLERİ VE YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLARIN İŞLEMLERİ

Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları 14-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 4 Ağustos'ta "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

