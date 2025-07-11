Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından personeline yönelik “İyilik Sanatın Olsun” temalı Türk İslam Sanatları Yarışması düzenlenmişti.

Yarışmaya Çorum’dan tezhib dalında katılan Laçin Müftülüğü Fatih Camii Kur’an kursu öğreticisi Rukiye Çınar, Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Rukiye Çınar yarışmada kazandığı ödülünü Türk Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin’e bağışladı.

Rukiye Çınar ve ailesi bağışta bulunmak için Müftülüğe gelerek İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ı ziyaret etti.

Ödülünü ve yaptığı eseri takdim eden Kur'an kursu öğreticisi Rukiye Çınar, bağışta bulunarak makbuzunu İl Müftüsü Yıldırım'dan teslim aldı.

Müftü Yıldırım, Çınar’a başarılar dileyip plaket takdim etti.

Muhabir: Haber Merkezi